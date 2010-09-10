Химчистка
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Химчистка
Дети запачкали диван, и теперь я не знаю даже, чем его чистить, чтобы вернуть прежний внешний вид. Прошу поделиться советами, в какие компании Одессы вам уже приходилось обращаться за помощью в реставрации и химчистке мебели?
Re: Химчистка
Понимаю вас, потому что мне пришлось просмотреть больше десятка сайтов, а потом уже только решила остановиться на одной организации и воспользоваться её услугами. Очень удобно, сразу напрямую задаёшь вопросы, и тебе на них отвечает уже через несколько минут сотрудник выбранной компании. Здесь https://powerclean.od.ua/servicess/himc ... oj-mebeli/ на странице написано, сколько будет стоить химчистка мягкой мебели в Одессе и можно оставить заявку на предоставление услуги в нужный день и в нужное время. Ребята настоящие профессионалы своего дела, приехали и почтили диванчик, теперь он как новенький.
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