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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Физика Цитата Сообщение Шапошникова » 57 минут назад

Задача молекулярно–кинетической теории – вывести все свойства вещества из его молекулярно-кинетической модели. Модель эта содержит представления о свойствах молекул вещества, их движении и взаимодействии. Представления, естественно, уточняются с развитием науки, поэтому уточняется и модель.

Основные положения этой модели следующие:

газ состоит из молекул (мельчайших частиц, размеры которых ˜ 10-10м.)

молекулы газа находятся в непрерывном хаотическом движении.

молекулы сталкиваются друг с другом. Столкновения бывают упругими (низкие температуры) и неупругими (высокие температуры)

в промежутке между соударениями молекулы движутся прямолинейно

молекулы на малых расстояниях отталкиваются, а на больших притягиваются друг к другу.

Следует заметить, что внутренняя структура самой молекулы описывается квантовой физикой. Включение в описание явлений внутреннего строения молекул, является дальнейшим уточнением модели. Начали в институте изучать Основы молекулярно-кинетической теории газов. Назадавали столько задач трудных что день уходит на их понимание. Хорошо хоть на https://natalibrilenova.ru/reshenie-zadach-po-fizike/ есть варианты с решениями готовыми. Посудите сами ведь человеку такая информация не дается легко.Задача молекулярно–кинетической теории – вывести все свойства вещества из его молекулярно-кинетической модели. Модель эта содержит представления о свойствах молекул вещества, их движении и взаимодействии. Представления, естественно, уточняются с развитием науки, поэтому уточняется и модель.Основные положения этой модели следующие:газ состоит из молекул (мельчайших частиц, размеры которых ˜ 10-10м.)молекулы газа находятся в непрерывном хаотическом движении.молекулы сталкиваются друг с другом. Столкновения бывают упругими (низкие температуры) и неупругими (высокие температуры)в промежутке между соударениями молекулы движутся прямолинейномолекулы на малых расстояниях отталкиваются, а на больших притягиваются друг к другу.Следует заметить, что внутренняя структура самой молекулы описывается квантовой физикой. Включение в описание явлений внутреннего строения молекул, является дальнейшим уточнением модели. Вернуться к началу

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