Физика
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Физика
Начали в институте изучать Основы молекулярно-кинетической теории газов. Назадавали столько задач трудных что день уходит на их понимание. Хорошо хоть на https://natalibrilenova.ru/reshenie-zadach-po-fizike/ есть варианты с решениями готовыми. Посудите сами ведь человеку такая информация не дается легко.
Задача молекулярно–кинетической теории – вывести все свойства вещества из его молекулярно-кинетической модели. Модель эта содержит представления о свойствах молекул вещества, их движении и взаимодействии. Представления, естественно, уточняются с развитием науки, поэтому уточняется и модель.
Основные положения этой модели следующие:
газ состоит из молекул (мельчайших частиц, размеры которых ˜ 10-10м.)
молекулы газа находятся в непрерывном хаотическом движении.
молекулы сталкиваются друг с другом. Столкновения бывают упругими (низкие температуры) и неупругими (высокие температуры)
в промежутке между соударениями молекулы движутся прямолинейно
молекулы на малых расстояниях отталкиваются, а на больших притягиваются друг к другу.
Следует заметить, что внутренняя структура самой молекулы описывается квантовой физикой. Включение в описание явлений внутреннего строения молекул, является дальнейшим уточнением модели.
Задача молекулярно–кинетической теории – вывести все свойства вещества из его молекулярно-кинетической модели. Модель эта содержит представления о свойствах молекул вещества, их движении и взаимодействии. Представления, естественно, уточняются с развитием науки, поэтому уточняется и модель.
Основные положения этой модели следующие:
газ состоит из молекул (мельчайших частиц, размеры которых ˜ 10-10м.)
молекулы газа находятся в непрерывном хаотическом движении.
молекулы сталкиваются друг с другом. Столкновения бывают упругими (низкие температуры) и неупругими (высокие температуры)
в промежутке между соударениями молекулы движутся прямолинейно
молекулы на малых расстояниях отталкиваются, а на больших притягиваются друг к другу.
Следует заметить, что внутренняя структура самой молекулы описывается квантовой физикой. Включение в описание явлений внутреннего строения молекул, является дальнейшим уточнением модели.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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