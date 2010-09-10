опалубка
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опалубка
Муж захотел построить еще один дом, но у нас нет опалубки для начала строительства. Где ее можно купить или же взять в аренду?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 543
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: опалубка
Прокат опалубки для монолитных перекрытий дает возможность быстро и качественно произвести заливку необходимых конструкций при минимальном затрате своего времени. К достоинствам такой системы опалубки можно отнести скорость и простоту монтажа. Аренда опалубки в Москве в https://opalubka-arenda-i-prodazha.ru/ оканчивается ее снятием и сдачей владельцу согласно списку. Разборка опалубки перекрытия выполняется по отдельным элементам.
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