Сообщение klonik » Сегодня, 11:29

Привет. Мне стало интересно, и вот я решила не тратить время на просмотр видео в интернете, сразу написать вам и поинтересоваться. Как происходит оклейка плёнкой Range Rover Sport? Хотелось бы наглядно всё посмотреть и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться, что скажете?