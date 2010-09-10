Сообщение autohitzwd » 58 минут назад

Доброго времени суток дамы и господа!autohits by/ img11 lostpic net/2017/02/21/be61b835d9c40b04e2739025fb857546 jpgЕсть такой интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиляСТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоныautohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие срокиНам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе autohits by НАЖМИТЕ ССЫЛКУОт всей души Вам всех благ!autohits by/ фиат типо 1 6 92г замена ремня грмautohits by/ центр замены масла минскautohits by/ сто кузовного ремонта в минскеautohits by/ замена дисковых тормозовautohits by/ авто фараautohits by/ замена тормозной трубкиautohits by/ сто замена маслаautohits by/ суппорт колодкиautohits by/ ремонт суппорта автомобиляautohits by/ суппорт колесаautohits by/ полировка кузова в минске ценыautohits by/ замена ремня грм рено сценикautohits by/ компьютерная диагностика опельautohits by/ запчасти для мкпп в минскеautohits by/ замена ремня грм opel vectra bautohits by/ замена ремня грм на тойота карина еautohits by/ ремонт подвески аудиautohits by/ ремонт задней подвески пежо 206autohits by/ проверка кондиционера на герметичностьautohits by/ замена ремней грм ниссан дизельautohits by/ замена ремня грм форд 1 8autohits by/ дастер замена ремня грмautohits by/ экспресс замена маслаautohits by/ автозапуск установкаautohits by/ глушители в минскеautohits by/ диагностика сайлентблоковautohits by/ регулировка света ксеноновых фарautohits by/ турбина ценаautohits by/ ремонт блока управления двигателемautohits by/ регулировка клапанов рено меганautohits by/ диагностика пежоautohits by/ ремонт коробки передачautohits by/ ремень грм фордautohits by/ форд мондео регулировка клапанаautohits by/ установка пламегасителяautohits by/ замена ремня грм шаран 1 9autohits by/ удаление катализатора в минске ценыautohits by/ ремонт и заправка кондиционеров автоautohits by/ ремонт тормозной системы в минскеautohits by/ установка автокондиционеровautohits by/ сто компьютерной диагностикойautohits by/ регулировка клапанов двигателяautohits by/ ремонт турбин дизельных двигателейautohits by/ ремонт камеры автомобиляautohits by/ замена прокладки гбц аудиautohits by/ ремонт турбины фольксвагенautohits by/ ремонт тормозов в минскеautohits by/ шлифовка гбцautohits by/ замена ремня грм хендай сантаautohits by/ ремонт дизельного двигателя renaultautohits by/ катализатор пламегасительautohits by/ опель зафира б замена ремня грмautohits by/ ремонт подвески ауди а6autohits by/ компьютерная диагностика ауди а6autohits by/ замена ремня грм туранеautohits by/ ремонт двигателя фольксвагенautohits by/ полировка стекол фарautohits by/ кузов покраскаautohits by/ ремонт катализатора минскautohits by/ удаление катализатора минскautohits by/ полировка фар автомобиляautohits by/ кузовной ремонт в минске ценыautohits by/ капитальный ремонт двигателя минскеautohits by/ установка гбцautohits by/ дэу ланос замена ремня грмautohits by/ регулировочный клапанautohits by/ ремонт задней балки ситроен берлингоautohits by/ клапана двигателяautohits by/ прокладки головки блока цилиндровautohits by/ ремонт задней подвески пежоautohits by/ ремонт выхлопной системы минскautohits by/ восстановление турбин минскautohits by/ схема регулировки клапановautohits by/ опель омега замена прокладки гбцautohits by/ покрасочный камераautohits by/ сто уручье минскautohits by/ передние фарыautohits by/ компьютерная диагностика в минскеautohits by/ метки замене ремня грмautohits by/ кузовной ремонт расценкиautohits by/ головка гбцautohits by/ замена ремня грм 1 9 tdi vwautohits by/ замена гбц ценаautohits by/ полировка стекол автомобиля в минскеautohits by/ замена мкппautohits by/ компьютерная диагностика гдеautohits by/ геологическая 59autohits by/ заправить кондиционер минскautohits by/ развал схождение 3дautohits by/ заправка кондиционера фреономautohits by/ пежо 806 замена ремня грмautohits by/ замена ремня грм рено меган 1 6autohits by/ компьютерная диагностика двигателя ценаautohits by/ ремонт мкпп транспортерautohits by/ регулировка клапанов логане 8 клапановautohits by/ замена масла shell в минскеautohits by/ опель зафира замена ремня грмautohits by/ ремонт торсионной подвески реноautohits by/ ремонт торсионной балки минскautohits by/ сигнализация авто