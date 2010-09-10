Хочу передать привет!!!
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Хочу передать привет!!!
Судя по тому, сколь часто Овняшка застревает то в грязи, то в снегу: Якутия - страна автобанов
Re: Хочу передать привет!!!
UNCLE1911 писал(а):Трахтор надо закупать.
Путейский катер:
http://www.youtube.com/watch?v=htBTugfdxoo
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Хочу передать привет!!!
Овняшка писал(а):
срочно нужно обзавестись лопатой и опытом выезда из сугроба
Кстати, снежная автолопата - жуткий дефицит сейчас.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хочу передать привет!!!
Vredtech писал(а):Кстати, снежная автолопата - жуткий дефицит сейчас.
Сосед свою оставил на площадке, на 4квартиры-3 машины, пользоваться совместно
АЛСНщик писал(а):Судя по тому, сколь часто Овняшка застревает то в грязи, то в снегу: Якутия - страна автобанов
Права получила здесь, так что и дороги обкатываются мной здесь)
и 3 года назад я закопалась в песок, так что без посторонней помощи не мола выбраться
теперь надеюсь, что огонь, воду и медные трубы прошла боле менее
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Хочу передать привет!!!
Я сегодня на общественном, лень откапывать машину было, а остановка рядом.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Хочу передать привет!!!
volgovod писал(а):Я сегодня на общественном, лень откапывать машину было, а остановка рядом.
Да ну его, общественный транспорт, сколько хоть он стоит?
Мне не лень было сегодня чистить машину. Да на дорогах сегодня машин немного , 25 мин от Черновицкой до Канищево в 17-00 выехал, в 17-30 приехал уже. А когда-то с ЛенКома в Канищево - 7 мин, но пассажирам ой как страшно было....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Хочу передать привет!!!
А мне нравится, не тралике неспеша, до работы чуток пешочком по морозцу. 18 рублей все удовольствие. Особой нужды на авто ехать небыло, зато хоть дубленку поношу, в машину я в ней еле помещаюсь.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Хочу передать привет!!!
volgovod писал(а):зато хоть дубленку поношу, в машину я в ней еле помещаюсь.
Общественный транспорт вообще даёт большие возможности в плане демонстрации дресс-кода
Re: Хочу передать привет!!!
А.... вот такие тухли... мечта путевых обходчиц
Re: Хочу передать привет!!!
Шварц писал(а):А.... вот такие тухли... мечта путевых обходчиц
Угу, дефектоскописток:
http://www.youtube.com/watch?v=Mkj7M-je4hM
Главное - чтобы снег хорошо чистила: так неожиданным образом мы вернулись к основной актуальной теме обсуждения
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Хочу передать привет!!!
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Да ну его, общественный транспорт, сколько хоть он стоит?
Мне не лень было сегодня чистить машину. Да на дорогах сегодня машин немного , 25 мин от Черновицкой до Канищево в 17-00 выехал, в 17-30 приехал уже. А когда-то с ЛенКома в Канищево - 7 мин, но пассажирам ой как страшно было....
Да, основные дороги отполировали до блеска (не то, что тротуары). А парковать свое средство передвижения куда? Все обочины-карманы остались нечищенными.
АЛСНщик писал(а):Общественный транспорт вообще даёт большие возможности в плане демонстрации дресс-кода
Мда... В РЖД не потрудились даже приличный переход подобрать для соцрекламы. На тех ступенях, что на фото, у новых туфлей каблуки поотрываются враз...
Последний раз редактировалось Antipov 22 янв 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хочу передать привет!!!
Antipov писал(а):Мда... В РЖД не потрудились даже приличный переход подобрать для соцрекламы.
Может, хотели подчеркнуть позитивные туфли на фоне серой обыденности. Так сказать, "смазать краску будня"
Хотя, вот шорты вполне позитивно выделяются даже на фоне природного и достаточно разноцветного пейзажа
Re: Хочу передать привет!!!
Вернёмся в зиму. Вот так надо снег гонять!
Re: Хочу передать привет!!!
Пора бы жителям многоквартирных домов-ТСЖ купить дворнику снегоочиститель бензиновый всего за 29 тыс руб.По 15 руб с квартиры.
Re: Хочу передать привет!!!
В твоем домишке 1933 квартиры?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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