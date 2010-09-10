Хочу передать привет!!!

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение АЛСНщик » 19 янв 2016, 20:59

Судя по тому, сколь часто Овняшка застревает то в грязи, то в снегу: Якутия - страна автобанов :o :!:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение АЛСНщик » 19 янв 2016, 21:01

UNCLE1911 писал(а):Трахтор надо закупать.

Путейский катер:
http://www.youtube.com/watch?v=htBTugfdxoo
;)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3438
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение Vredtech » 19 янв 2016, 21:22

Овняшка писал(а):
срочно нужно обзавестись лопатой и опытом выезда из сугроба


Кстати, снежная автолопата - жуткий дефицит сейчас.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение Овняшка » 20 янв 2016, 11:48

Vredtech писал(а):Кстати, снежная автолопата - жуткий дефицит сейчас.

Сосед свою оставил на площадке, на 4квартиры-3 машины, пользоваться совместно :)

АЛСНщик писал(а):Судя по тому, сколь часто Овняшка застревает то в грязи, то в снегу: Якутия - страна автобанов :o :!:

Права получила здесь, так что и дороги обкатываются мной здесь)
и 3 года назад я закопалась в песок, так что без посторонней помощи не мола выбраться
теперь надеюсь, что огонь, воду и медные трубы прошла боле менее :)
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение volgovod » 20 янв 2016, 18:53

Я сегодня на общественном, лень откапывать машину было, а остановка рядом.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 20 янв 2016, 23:29

volgovod писал(а):Я сегодня на общественном, лень откапывать машину было, а остановка рядом.



Да ну его, общественный транспорт, сколько хоть он стоит?
Мне не лень было сегодня чистить машину. Да на дорогах сегодня машин немного , 25 мин от Черновицкой до Канищево в 17-00 выехал, в 17-30 приехал уже. А когда-то с ЛенКома в Канищево - 7 мин, но пассажирам ой как страшно было....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение volgovod » 21 янв 2016, 11:35

А мне нравится, не тралике неспеша, до работы чуток пешочком по морозцу. 18 рублей все удовольствие. Особой нужды на авто ехать небыло, зато хоть дубленку поношу, в машину я в ней еле помещаюсь.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение АЛСНщик » 21 янв 2016, 16:07

volgovod писал(а):зато хоть дубленку поношу, в машину я в ней еле помещаюсь.

Общественный транспорт вообще даёт большие возможности в плане демонстрации дресс-кода
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Переход.jpg
Главное - безопасность ;)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3634
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение Шварц » 21 янв 2016, 16:35

А.... вот такие тухли... мечта путевых обходчиц :)

Изображение
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение АЛСНщик » 21 янв 2016, 18:19

Шварц писал(а):А.... вот такие тухли... мечта путевых обходчиц :)


Угу, дефектоскописток:
http://www.youtube.com/watch?v=Mkj7M-je4hM
:roll:
Главное - чтобы снег хорошо чистила: так неожиданным образом мы вернулись к основной актуальной теме обсуждения ;)
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение Antipov » 22 янв 2016, 11:10

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Да ну его, общественный транспорт, сколько хоть он стоит?
Мне не лень было сегодня чистить машину. Да на дорогах сегодня машин немного , 25 мин от Черновицкой до Канищево в 17-00 выехал, в 17-30 приехал уже. А когда-то с ЛенКома в Канищево - 7 мин, но пассажирам ой как страшно было....


Да, основные дороги отполировали до блеска (не то, что тротуары). А парковать свое средство передвижения куда? Все обочины-карманы остались нечищенными.

АЛСНщик писал(а):Общественный транспорт вообще даёт большие возможности в плане демонстрации дресс-кода

Мда... В РЖД не потрудились даже приличный переход подобрать для соцрекламы. На тех ступенях, что на фото, у новых туфлей каблуки поотрываются враз...
Последний раз редактировалось Antipov 22 янв 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение АЛСНщик » 22 янв 2016, 14:56

Antipov писал(а):Мда... В РЖД не потрудились даже приличный переход подобрать для соцрекламы.

Может, хотели подчеркнуть позитивные туфли на фоне серой обыденности. Так сказать, "смазать краску будня" 8)
Хотя, вот шорты вполне позитивно выделяются даже на фоне природного и достаточно разноцветного пейзажа :oops:
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Шорты.jpeg
Мини нудно в хати жить.
Ой вези ж меня из дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дивкы,
Де гуляють парубки!
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение АЛСНщик » 22 янв 2016, 15:00

Вернёмся в зиму. Вот так надо снег гонять!
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Снегоборьба.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5779
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение ivanes » 22 янв 2016, 20:05

Пора бы жителям многоквартирных домов-ТСЖ купить дворнику снегоочиститель бензиновый всего за 29 тыс руб.По 15 руб с квартиры.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11148
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Хочу передать привет!!!

Сообщение UNCLE1911 » 23 янв 2016, 22:30

В твоем домишке 1933 квартиры?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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AnitaNuh
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сегодня, 11:56

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