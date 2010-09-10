Сообщение Antipov » 22 янв 2016, 11:10

ВРУНГЕЛЬ писал(а): Да ну его, общественный транспорт, сколько хоть он стоит?

Мне не лень было сегодня чистить машину. Да на дорогах сегодня машин немного , 25 мин от Черновицкой до Канищево в 17-00 выехал, в 17-30 приехал уже. А когда-то с ЛенКома в Канищево - 7 мин, но пассажирам ой как страшно было....

АЛСНщик писал(а): Общественный транспорт вообще даёт большие возможности в плане демонстрации дресс-кода



Да, основные дороги отполировали до блеска (не то, что тротуары). А парковать свое средство передвижения куда? Все обочины-карманы остались нечищенными.Мда... В РЖД не потрудились даже приличный переход подобрать для соцрекламы. На тех ступенях, что на фото, у новых туфлей каблуки поотрываются враз...