Лекарства через интернет
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Лекарства через интернет
Не опасно ли покупать лекарства через интернет?
Re: Лекарства через интернет
Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Лекарства через интернет
miskaoff писал(а):Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
Я могу добавить, что через интернет сейчас заказывают даже серьезное оборудование для медицинских учреждений. Просто у меня родственник пожилой, которому нужен постоянный уход, так я периодически делаю заказы в "Аура Мед" расходных материалов как: марли, подгузники шприцы и прочее, а так же приобретал кое что из мед. техники для дома у них. Так там на сайте есть даже оборудование для оснащения клиник, которое можно заказать через интернет.
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