Лекарства через интернет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Лекарства через интернет

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 ноя 2021, 15:09

Не опасно ли покупать лекарства через интернет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Лекарства через интернет

Сообщение miskaoff » Вчера, 19:51

Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
здесь есть место для вашей рекламы xD
Вернуться к началу
Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Лекарства через интернет

Сообщение Stivvi » Вчера, 20:38

miskaoff писал(а):Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.


Я могу добавить, что через интернет сейчас заказывают даже серьезное оборудование для медицинских учреждений. Просто у меня родственник пожилой, которому нужен постоянный уход, так я периодически делаю заказы в "Аура Мед" расходных материалов как: марли, подгузники шприцы и прочее, а так же приобретал кое что из мед. техники для дома у них. Так там на сайте есть даже оборудование для оснащения клиник, которое можно заказать через интернет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей