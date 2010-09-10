Лекарства через интернет
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 615
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Лекарства через интернет
Не опасно ли покупать лекарства через интернет?
Re: Лекарства через интернет
Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Лекарства через интернет
miskaoff писал(а):Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
Я могу добавить, что через интернет сейчас заказывают даже серьезное оборудование для медицинских учреждений. Просто у меня родственник пожилой, которому нужен постоянный уход, так я периодически делаю заказы в "Аура Мед" расходных материалов как: марли, подгузники шприцы и прочее, а так же приобретал кое что из мед. техники для дома у них. Так там на сайте есть даже оборудование для оснащения клиник, которое можно заказать через интернет.
Re: Лекарства через интернет
Москва.У меня Qr- код на лекарства бесплатные.Приходишь к врачу,он вносит наименования,идешь в аптеку и по Qr коду их получаешь.Аптек мало. С доплатой разницы цен можно взять импортные.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Лекарства через интернет
Не опаснее, чем обычной аптеке. В период пандемии многие магазины, аптеки и тд просто ушли в интернет-торговлю. И многое медицинское можно заказать через интернет. Я вот себе заказывал недавно инъектор Спасилен, чтобы на дому делать себе уколы. И вполне отлично штука себе работает. Механизм работает как надо, сам мне внутримышечно делает уколы.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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