Лекарства через интернет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Лекарства через интернет

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 ноя 2021, 15:09

Не опасно ли покупать лекарства через интернет?
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Лекарства через интернет

Сообщение miskaoff » 10 фев 2022, 19:51

Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Лекарства через интернет

Сообщение Stivvi » 10 фев 2022, 20:38

miskaoff писал(а):Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.


Я могу добавить, что через интернет сейчас заказывают даже серьезное оборудование для медицинских учреждений. Просто у меня родственник пожилой, которому нужен постоянный уход, так я периодически делаю заказы в "Аура Мед" расходных материалов как: марли, подгузники шприцы и прочее, а так же приобретал кое что из мед. техники для дома у них. Так там на сайте есть даже оборудование для оснащения клиник, которое можно заказать через интернет.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7219
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Лекарства через интернет

Сообщение ivanes » 28 фев 2022, 15:23

Москва.У меня Qr- код на лекарства бесплатные.Приходишь к врачу,он вносит наименования,идешь в аптеку и по Qr коду их получаешь.Аптек мало. С доплатой разницы цен можно взять импортные.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Лекарства через интернет

Сообщение Anatup » 09 апр 2022, 19:30

Не опаснее, чем обычной аптеке. В период пандемии многие магазины, аптеки и тд просто ушли в интернет-торговлю. И многое медицинское можно заказать через интернет. Я вот себе заказывал недавно инъектор Спасилен, чтобы на дому делать себе уколы. И вполне отлично штука себе работает. Механизм работает как надо, сам мне внутримышечно делает уколы.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Лекарства через интернет

Сообщение viktorcok » Вчера, 19:39

iHerb перестал принимать заказы из России якобы из-за «логистических проблем», поэтому пришлось искать аналоги БАДов и витаминов в наших аптеках. Так нашлась замена соевому лецитину на отечественный подсолнечный лецитин. Замечу то, что прием лецитина действительно улучшает работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы, способствует усилению памяти, внимания. Я принимаю подсолнечный лецитин ЮВИКС-ФАРМ в капсулах с приятным вкусом жареных семечек, так что пить его не противно, в отличии от соевого лецитина, который я принимал раньше. Так что при повышенной утомляемости, физическом и интеллектуальном переутомлении, подверженности стрессовым состояниям попринимать курс лецитина будет совсем не лишним.
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