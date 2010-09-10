Лекарства через интернет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Лекарства через интернет

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 ноя 2021, 15:09

Не опасно ли покупать лекарства через интернет?
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Лекарства через интернет

Сообщение miskaoff » 10 фев 2022, 19:51

Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Лекарства через интернет

Сообщение Stivvi » 10 фев 2022, 20:38

miskaoff писал(а):Если вы пользуетесь проверенными ресурсами, то это не опасно. Сейчас уже практически все через интернет заказывают. Так что пользуйтесь современными удобствами.


Я могу добавить, что через интернет сейчас заказывают даже серьезное оборудование для медицинских учреждений. Просто у меня родственник пожилой, которому нужен постоянный уход, так я периодически делаю заказы в "Аура Мед" расходных материалов как: марли, подгузники шприцы и прочее, а так же приобретал кое что из мед. техники для дома у них. Так там на сайте есть даже оборудование для оснащения клиник, которое можно заказать через интернет.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7219
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Лекарства через интернет

Сообщение ivanes » 28 фев 2022, 15:23

Москва.У меня Qr- код на лекарства бесплатные.Приходишь к врачу,он вносит наименования,идешь в аптеку и по Qr коду их получаешь.Аптек мало. С доплатой разницы цен можно взять импортные.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Лекарства через интернет

Сообщение Anatup » 09 апр 2022, 19:30

Не опаснее, чем обычной аптеке. В период пандемии многие магазины, аптеки и тд просто ушли в интернет-торговлю. И многое медицинское можно заказать через интернет. Я вот себе заказывал недавно инъектор Спасилен, чтобы на дому делать себе уколы. И вполне отлично штука себе работает. Механизм работает как надо, сам мне внутримышечно делает уколы.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Лекарства через интернет

Сообщение viktorcok » 27 апр 2022, 19:39

iHerb перестал принимать заказы из России якобы из-за «логистических проблем», поэтому пришлось искать аналоги БАДов и витаминов в наших аптеках. Так нашлась замена соевому лецитину на отечественный подсолнечный лецитин. Замечу то, что прием лецитина действительно улучшает работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы, способствует усилению памяти, внимания. Я принимаю подсолнечный лецитин ЮВИКС-ФАРМ в капсулах с приятным вкусом жареных семечек, так что пить его не противно, в отличии от соевого лецитина, который я принимал раньше. Так что при повышенной утомляемости, физическом и интеллектуальном переутомлении, подверженности стрессовым состояниям попринимать курс лецитина будет совсем не лишним.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Лекарства через интернет

Сообщение Lira » Сегодня, 11:57

Считаю, что если покупать у проверенного производителя и через надёжные маркетплейсы - всё отлично будет и даже удобнее, чем по аптекам бегать. С прошлого года пью курсами магний хелат от эвалара (как раз известная отечественная компания), он мне от судорог помог избавится. По моему не отличный препарат, усваивается хорошо, желудок от него не болит нисколько, стоит дешевле многих импортных аналогов, особенно если заказывать на фитомаркет. ру. Да и сейчас вообще в связи с мировой обстановкой на айхербе ничего не закажешь.
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