Помощь юриста
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Помощь юриста
Хотел подарить жене салон красоты, но понимаю, что без помощи юристов не справлюсь. Поделитесь контактами.
Re: Помощь юриста
Я тоже считаю, что будет приятней подарить уже полностью готовый бизнес, нежели она еще будет бегать и собирать документы на него. В этом Вам поможет компания Dokia https://dokia.ru/ooo-registraciya/ , они специализируются на подготовке полного пакета документов для подачи в налоговую. Кроме этого они помогут рассчитать страховые взносы, подобрать коды ОКВЭД, и даже подобрать подходящий банк для сотрудничества. Вместе с Dokia Вы сэкономите свои деньги, нервы и время, которое Вы сможете потратить с женой на обустройство ее салона.
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