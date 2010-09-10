Помощь юриста

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Помощь юриста

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:24

Хотел подарить жене салон красоты, но понимаю, что без помощи юристов не справлюсь. Поделитесь контактами.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Помощь юриста

Сообщение РусланР » Вчера, 22:38

Я тоже считаю, что будет приятней подарить уже полностью готовый бизнес, нежели она еще будет бегать и собирать документы на него. В этом Вам поможет компания Dokia https://dokia.ru/ooo-registraciya/ , они специализируются на подготовке полного пакета документов для подачи в налоговую. Кроме этого они помогут рассчитать страховые взносы, подобрать коды ОКВЭД, и даже подобрать подходящий банк для сотрудничества. Вместе с  Dokia Вы сэкономите свои деньги, нервы и время, которое Вы сможете потратить с женой на обустройство ее салона.
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