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Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 53 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Совет по выбору сантехники Цитата Сообщение Mukoll » Сегодня, 14:14 Не благодарите, друзья. Добрый день, ребята. Суть в том, что я недавно столкнулся с выбором раковины и смесителя в интересном дизайне. Позже, уже узнав о https://eurosandesign.ru , смог таки выбрать нужный мне вариант. Так вот, вам так же хочу порекомендовать этот магазин. Оказывается, есть в нашем крае место, где можно взять и заказать разом все, что вам только нужно из сантехнического мираНе благодарите, друзья. Вернуться к началу

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