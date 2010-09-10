Совет по выбору сантехники
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Совет по выбору сантехники
Добрый день, ребята. Суть в том, что я недавно столкнулся с выбором раковины и смесителя в интересном дизайне. Позже, уже узнав о https://eurosandesign.ru , смог таки выбрать нужный мне вариант. Так вот, вам так же хочу порекомендовать этот магазин. Оказывается, есть в нашем крае место, где можно взять и заказать разом все, что вам только нужно из сантехнического мира Не благодарите, друзья.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя