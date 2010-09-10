Совет по выбору сантехники

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Совет по выбору сантехники

Сообщение Mukoll » Сегодня, 14:14

Добрый день, ребята. Суть в том, что я недавно столкнулся с выбором раковины и смесителя в интересном дизайне. Позже, уже узнав о https://eurosandesign.ru , смог таки выбрать нужный мне вариант. Так вот, вам так же хочу порекомендовать этот магазин. Оказывается, есть в нашем крае место, где можно взять и заказать разом все, что вам только нужно из сантехнического мира ;) Не благодарите, друзья.
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