как стать донором спермы?
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как стать донором спермы?
Всем привет! Есть на форуме те, кто знает, как стать донором спермы?, кто-нибудь сталкивался с подобным в свое жизни?
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: как стать донором спермы?
Во-первых, чтобы стать любым донором, не важно, чего, нужно быть абсолютно здоровым, как физически, так и психически. Для каждого случая есть свои особенности, например, донором спермы может стать мужчина до 35 лет. Также необходимо будет пройти некоторые манипуляции перед сдачей спермы, например, воздержаться от половых контактов за 4 дня до сдачи. Более подробно можно прочитать на сайте "Репробанк" о том, как стать донором спермы https://reprobank.ru/stat-donorom
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