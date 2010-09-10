как стать донором спермы?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

как стать донором спермы?

Сообщение miskaoff » Сегодня, 15:46

Всем привет! Есть на форуме те, кто знает, как стать донором спермы?, кто-нибудь сталкивался с подобным в свое жизни?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: как стать донором спермы?

Сообщение SokJin » Сегодня, 16:00

Во-первых, чтобы стать любым донором, не важно, чего, нужно быть абсолютно здоровым, как физически, так и психически. Для каждого случая есть свои особенности, например, донором спермы может стать мужчина до 35 лет. Также необходимо будет пройти некоторые манипуляции перед сдачей спермы, например, воздержаться от половых контактов за 4 дня до сдачи. Более подробно можно прочитать на сайте "Репробанк" о том, как стать донором спермы https://reprobank.ru/stat-donorom
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