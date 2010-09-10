Как узнать текущее время и дату в Android?
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Как узнать текущее время и дату в Android?
Здравствуйте. Подскажите, как я могу узнать текущее время и дату в приложении для Android? Заранее благодарна.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Как узнать текущее время и дату в Android?
TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Подскажите, как я могу узнать текущее время и дату в приложении для Android? Заранее благодарна.
Здравствуйте. Все решаемо, попробуйте использовать следующий код:
import java.util.Calendar
Date currentTime = Calendar.getInstance().getTime();
Вообще, в календаре найдете много констант для всего, что вам необходимо, детальнее https://answacode.com/questions/5369682 ... -v-android У меня проблем не возникло.
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