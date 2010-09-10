Как узнать текущее время и дату в Android?

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Как узнать текущее время и дату в Android?

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:58

Здравствуйте. Подскажите, как я могу узнать текущее время и дату в приложении для Android? Заранее благодарна.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Как узнать текущее время и дату в Android?

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 03:55

TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Подскажите, как я могу узнать текущее время и дату в приложении для Android? Заранее благодарна.


Здравствуйте. Все решаемо, попробуйте использовать следующий код:

import java.util.Calendar

Date currentTime = Calendar.getInstance().getTime();

Вообще, в календаре найдете много констант для всего, что вам необходимо, детальнее https://answacode.com/questions/5369682 ... -v-android У меня проблем не возникло.
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