спальный мешок
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
спальный мешок
в последнем путешествии забыли спальный мешок у родителей на даче, где купить спальный мешок хорошего качества?
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 546
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: спальный мешок
Мы без него вообще никогда не выезжаем, он же всегда понадобится, что на природе,в горах, на море. И палатка еще должна быть всегда в багажнике, мало ли что. Заказывали спальный мешок туристический в Мосторге ,он прочный большой и недорогой. Таких сейчас мало в продаже. Вообще внутри могут поместиться два человека худенькой комплекции.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя