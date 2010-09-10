спальный мешок

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

спальный мешок

Сообщение Яно4ка » 15 ноя 2021, 09:51

в последнем путешествии забыли спальный мешок у родителей на даче, где купить спальный мешок хорошего качества?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: спальный мешок

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 ноя 2021, 12:38

Мы без него вообще никогда не выезжаем, он же всегда понадобится, что на природе,в горах, на море. И палатка еще должна быть всегда в багажнике, мало ли что. Заказывали спальный мешок туристический в Мосторге ,он прочный большой и недорогой. Таких сейчас мало в продаже. Вообще внутри могут поместиться два человека худенькой комплекции.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: спальный мешок

Сообщение Наташа Швец » 26 ноя 2021, 10:52

Хочу палатку себе, спальник есть. Какие палатки в топе сейчас?
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: спальный мешок

Сообщение Kadi » Сегодня, 14:52

Хороших вариантов очень много. На спец ресурсах смотрите.
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