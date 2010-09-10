Ставки на спорт

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 ноя 2021, 10:15

Какая информация Вам помогает сделать верную ставку?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Ставки на спорт

Сообщение Наташа Швец » 16 ноя 2021, 12:16

Я когда явно не уверена на кого ставить или просто впервые слышу команду, то выручает статистика за последний промежуток времени. На сайте nb-bet можно найти анализ футбольных матчей за весь сезон. Поверь посидеть пару дней и собрать всю нужную информацию по каждой команде, уже даст ориентир на верную ставку.
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Ставки на спорт

Сообщение Яно4ка » 22 ноя 2021, 17:22

Я всегда читаю прогнозы, перед тем как сделать ставки на спорт на этом сайте https://online-bookmakers.com/ru/stavki-na-sport/ Уже не первый раз делаю ставки с помощью этого сайта. Там есть стратегии ставок, так что все уже давно придумано за вас. Главное внимательно изучить все и потом будет легче, тем более с таким-то сайтом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Ставки на спорт

Сообщение viktorcok » 19 апр 2022, 17:10

Хочешь выиграть - не играй!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Ставки на спорт

Сообщение Anthonn » 21 апр 2022, 15:04

Правильно нужно выбирать букмекерскую контору, чтобы ставки приносили доход, а непустую трату времени. Рассмотрите рабочее зеркало 1хбет на этом сайте. Этот букмекер поддерживает своих пользователей всевозможной, полезной информацией, даже стратегии имеются. Новичку не сложно будет разобраться и начать сразу делать ставки.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ставки на спорт

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:23

viktorcok писал(а):Хочешь выиграть - не играй!


А как же, кто не рискует, тот не пьет шампанское?) Риск, конечно, есть всегда, но если при совершении ставок ориентироваться на качественные прогнозы, то можно неплохо подняться. От себя могу посоветовать букмекерскую контору Pin-up - https://pin-up.kz/ru/ Высокие кэфы, широкая линия, быстрые выплаты, я там уже давно ставлю, вышла на стабильный доход.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Киберспорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей