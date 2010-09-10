Сообщение zevc » Сегодня, 13:48

Как часто вы сравниваете условия сотрудничества и цены, а потом только покупаете в интернете сантехнику? Мне срочно нужно оформить заявку на покупку душевой кабинки и вся надежда только на ваши рекомендации.