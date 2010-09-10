Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Как часто вы сравниваете условия сотрудничества и цены, а потом только покупаете в интернете сантехнику? Мне срочно нужно оформить заявку на покупку душевой кабинки и вся надежда только на ваши рекомендации.
Re: Подскажите
Приветствую, вас. Я сама просмотрела несколько десятков сайтов, прежде чем выбор остановила на одной компании, и вот захотелось отписаться и выступить экспертом в вашем вопросе. Раньше со скидками ничего не приходилось покупать, но потом решила – пора воспользоваться преимуществами и сформировать свой заказ онлайн. В каталоге https://sancity.su/ удалось найти душевую кабинку в квартиру и ванную для дачи, заодно купила новую раковину и унитаз. Сами понимаете, время от времени нужно менять сантехнику и поэтому, захотелось скинуть вам для экономии времени и денег ссылку.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость