Покупка диплома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка диплома
Добрый день. Нужна консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться, чтобы оставить заявку на изготовление диплома о высшем образовании? Интересует специальность – менеджер и я надеюсь, что вам уже приходилось сотрудничество вести с такими компаниями в интернете.
Re: Покупка диплома
Да, мне приходилось сначала просматривать предложения о сотрудничестве, а потом решила остановиться на одной компании и воспользоваться её услугами. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите ответы уже через несколько минут. Вот здесь http://kypit-diplom-vuza.com.ua/ написано о том, какова стоимость дипломов, как быстро их изготавливают и в какие сроки доставляют. Если честно, то намного удобнее и проще обращаться за консультацией и помощью в такие компании, потому что ребята предлагают дистанционный формат взаимодействия и сами решают все вопросы, связанные с внесением дипломов в единый государственный реестр.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость