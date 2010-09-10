Сообщение klonik » Сегодня, 16:38

Добрый день. Нужна консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться, чтобы оставить заявку на изготовление диплома о высшем образовании? Интересует специальность – менеджер и я надеюсь, что вам уже приходилось сотрудничество вести с такими компаниями в интернете.