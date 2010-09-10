Покупка диплома

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка диплома

Сообщение klonik » Сегодня, 16:38

Добрый день. Нужна консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться, чтобы оставить заявку на изготовление диплома о высшем образовании? Интересует специальность – менеджер и я надеюсь, что вам уже приходилось сотрудничество вести с такими компаниями в интернете.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка диплома

Сообщение zevc » Сегодня, 17:52

Да, мне приходилось сначала просматривать предложения о сотрудничестве, а потом решила остановиться на одной компании и воспользоваться её услугами. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите ответы уже через несколько минут. Вот здесь http://kypit-diplom-vuza.com.ua/ написано о том, какова стоимость дипломов, как быстро их изготавливают и в какие сроки доставляют. Если честно, то намного удобнее и проще обращаться за консультацией и помощью в такие компании, потому что ребята предлагают дистанционный формат взаимодействия и сами решают все вопросы, связанные с внесением дипломов в единый государственный реестр.
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