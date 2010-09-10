Туристические рюкзаки
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Туристические рюкзаки
Какой рюкзак для туризма выбрать, посоветуйте фирму или магазин, боюсь купить ерунду и потратить зря деньги.
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