Туристические рюкзаки

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Туристические рюкзаки

Сообщение VasiLissa » 57 минут назад

Какой рюкзак для туризма выбрать, посоветуйте фирму или магазин, боюсь купить ерунду и потратить зря деньги.
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