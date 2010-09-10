Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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VasiLissa Гость RZN.info Сообщения: 78 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10 Туристические рюкзаки Цитата Сообщение VasiLissa » 57 минут назад Какой рюкзак для туризма выбрать, посоветуйте фирму или магазин, боюсь купить ерунду и потратить зря деньги. Вернуться к началу

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