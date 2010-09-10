Туристические рюкзаки

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Туристические рюкзаки

Сообщение VasiLissa » Вчера, 18:08

Какой рюкзак для туризма выбрать, посоветуйте фирму или магазин, боюсь купить ерунду и потратить зря деньги.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 549
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Туристические рюкзаки

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:20

Всё правильно, лучше переспросить, нежели поспешить и втридорога купить ненужное. Рюкзак советую брать от фирмы Nisus, у меня такой же, 3 года хожу с ним в походы, удобный и практичный. Модели у них есть разные, я себе взял на 50 л, вес рюкзака 2,4 кг. Вы же можете посмотреть другие варианты в магазине ProОтдых, там я свой рюкзак и покупал. Здесь https://154pro.ru/catalog/ryukzaki_sumki/ предоставлен весь ассортимент с полным описанием товаров.
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