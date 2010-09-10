Туристические рюкзаки
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Туристические рюкзаки
Какой рюкзак для туризма выбрать, посоветуйте фирму или магазин, боюсь купить ерунду и потратить зря деньги.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 549
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Туристические рюкзаки
Всё правильно, лучше переспросить, нежели поспешить и втридорога купить ненужное. Рюкзак советую брать от фирмы Nisus, у меня такой же, 3 года хожу с ним в походы, удобный и практичный. Модели у них есть разные, я себе взял на 50 л, вес рюкзака 2,4 кг. Вы же можете посмотреть другие варианты в магазине ProОтдых, там я свой рюкзак и покупал. Здесь https://154pro.ru/catalog/ryukzaki_sumki/ предоставлен весь ассортимент с полным описанием товаров.
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