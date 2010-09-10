Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:36

Получим для Вас заключение ГЭЭ на технологию утилизации отходов:· ГЭЭ на утилизацию металлических отходов· ГЭЭ на утилизацию б/у нефтегазовых труб· ГЭЭ на утилизацию б/у кабеля· ГЭЭ на утилизацию нефтянки (нефтешламы, буровые растворы и тд)· ГЭЭ на утилизацию отходов животноводства· ГЭЭ на утилизацию фильтратов полигонов ТКО и промышленных отходов· ГЭЭ на утилизацию отходов очистных сооружений (водоканалов)· ГЭЭ на рудник по добыче полезных ископаемыхПолучим для Вас лицензию на отходы:· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЦВЕТНОГО ЛОМА, КАТАЛИЗАТОРОВ, ШЛАКОВ· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЛОМА· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЧЕРНОГО ЛОМА И НЕФТЕГАЗОВОЙ ТРУБЫ· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ КАБЕЛЯ· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЯНКИ (БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, НЕФТЕШЛАМЫ, МАСЛА)· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ФИЛЬТРАТОВ ПОЛИГОНОВ ТКО И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВЕсли Вы не готовы ждать, то всегда есть готовые решения:1. Аренда ГЭЭ на утилизацию отходов (нефтянка, грунты, металлические, илы, фильтраты полигонов)2. Готовые компании с лицензией на отходы (без оборотов и компании с опытом)3. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную историю участия в торгах (в том числе 44 и 223 ФЗ)4. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную кредитную и лизинговую историю5. Компании с действующими контрактами и аккредитациями на тендерных площадках6. Компании с собственными промышленными базами, полигонами, оборудованием и транспортом7. Компании с действующим заключением Государственной экологической экспертизы на технологию утилизации отходов8. Организуем практическое обучение и авторский надзор соблюдения технологии утилизации отходов9. Все регистрационные действия заверяются нотариально, что гарантирует прозрачность сделкиООО «Альфа Экспертиза»8 (800) 775-67-97