ООО «Альфа Экспертиза»
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
ООО «Альфа Экспертиза»
Получим для Вас заключение ГЭЭ на технологию утилизации отходов:
· ГЭЭ на утилизацию металлических отходов
· ГЭЭ на утилизацию б/у нефтегазовых труб
· ГЭЭ на утилизацию б/у кабеля
· ГЭЭ на утилизацию нефтянки (нефтешламы, буровые растворы и тд)
· ГЭЭ на утилизацию отходов животноводства
· ГЭЭ на утилизацию фильтратов полигонов ТКО и промышленных отходов
· ГЭЭ на утилизацию отходов очистных сооружений (водоканалов)
· ГЭЭ на рудник по добыче полезных ископаемых
Получим для Вас лицензию на отходы:
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЦВЕТНОГО ЛОМА, КАТАЛИЗАТОРОВ, ШЛАКОВ
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЛОМА
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЧЕРНОГО ЛОМА И НЕФТЕГАЗОВОЙ ТРУБЫ
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ КАБЕЛЯ
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЯНКИ (БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, НЕФТЕШЛАМЫ, МАСЛА)
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ФИЛЬТРАТОВ ПОЛИГОНОВ ТКО И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Если Вы не готовы ждать, то всегда есть готовые решения:
1. Аренда ГЭЭ на утилизацию отходов (нефтянка, грунты, металлические, илы, фильтраты полигонов)
2. Готовые компании с лицензией на отходы (без оборотов и компании с опытом)
3. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную историю участия в торгах (в том числе 44 и 223 ФЗ)
4. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную кредитную и лизинговую историю
5. Компании с действующими контрактами и аккредитациями на тендерных площадках
6. Компании с собственными промышленными базами, полигонами, оборудованием и транспортом
7. Компании с действующим заключением Государственной экологической экспертизы на технологию утилизации отходов
8. Организуем практическое обучение и авторский надзор соблюдения технологии утилизации отходов
9. Все регистрационные действия заверяются нотариально, что гарантирует прозрачность сделки
ООО «Альфа Экспертиза»
8 (800) 775-67-97
https://aaa-expert.com/
· ГЭЭ на утилизацию металлических отходов
· ГЭЭ на утилизацию б/у нефтегазовых труб
· ГЭЭ на утилизацию б/у кабеля
· ГЭЭ на утилизацию нефтянки (нефтешламы, буровые растворы и тд)
· ГЭЭ на утилизацию отходов животноводства
· ГЭЭ на утилизацию фильтратов полигонов ТКО и промышленных отходов
· ГЭЭ на утилизацию отходов очистных сооружений (водоканалов)
· ГЭЭ на рудник по добыче полезных ископаемых
Получим для Вас лицензию на отходы:
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЦВЕТНОГО ЛОМА, КАТАЛИЗАТОРОВ, ШЛАКОВ
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЛОМА
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЧЕРНОГО ЛОМА И НЕФТЕГАЗОВОЙ ТРУБЫ
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ КАБЕЛЯ
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЯНКИ (БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, НЕФТЕШЛАМЫ, МАСЛА)
· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ФИЛЬТРАТОВ ПОЛИГОНОВ ТКО И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Если Вы не готовы ждать, то всегда есть готовые решения:
1. Аренда ГЭЭ на утилизацию отходов (нефтянка, грунты, металлические, илы, фильтраты полигонов)
2. Готовые компании с лицензией на отходы (без оборотов и компании с опытом)
3. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную историю участия в торгах (в том числе 44 и 223 ФЗ)
4. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную кредитную и лизинговую историю
5. Компании с действующими контрактами и аккредитациями на тендерных площадках
6. Компании с собственными промышленными базами, полигонами, оборудованием и транспортом
7. Компании с действующим заключением Государственной экологической экспертизы на технологию утилизации отходов
8. Организуем практическое обучение и авторский надзор соблюдения технологии утилизации отходов
9. Все регистрационные действия заверяются нотариально, что гарантирует прозрачность сделки
ООО «Альфа Экспертиза»
8 (800) 775-67-97
https://aaa-expert.com/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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