ООО «Альфа Экспертиза»

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 549
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

ООО «Альфа Экспертиза»

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:36

Получим для Вас заключение ГЭЭ на технологию утилизации отходов:

· ГЭЭ на утилизацию металлических отходов

· ГЭЭ на утилизацию б/у нефтегазовых труб

· ГЭЭ на утилизацию б/у кабеля

· ГЭЭ на утилизацию нефтянки (нефтешламы, буровые растворы и тд)

· ГЭЭ на утилизацию отходов животноводства

· ГЭЭ на утилизацию фильтратов полигонов ТКО и промышленных отходов

· ГЭЭ на утилизацию отходов очистных сооружений (водоканалов)

· ГЭЭ на рудник по добыче полезных ископаемых

Получим для Вас лицензию на отходы:

· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЦВЕТНОГО ЛОМА, КАТАЛИЗАТОРОВ, ШЛАКОВ

· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЛОМА

· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЧЕРНОГО ЛОМА И НЕФТЕГАЗОВОЙ ТРУБЫ

· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ КАБЕЛЯ

· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЯНКИ (БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, НЕФТЕШЛАМЫ, МАСЛА)

· ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ФИЛЬТРАТОВ ПОЛИГОНОВ ТКО И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Если Вы не готовы ждать, то всегда есть готовые решения:

1. Аренда ГЭЭ на утилизацию отходов (нефтянка, грунты, металлические, илы, фильтраты полигонов)

2. Готовые компании с лицензией на отходы (без оборотов и компании с опытом)

3. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную историю участия в торгах (в том числе 44 и 223 ФЗ)

4. Готовые компании с лицензией на отходы, имеющие положительную кредитную и лизинговую историю

5. Компании с действующими контрактами и аккредитациями на тендерных площадках

6. Компании с собственными промышленными базами, полигонами, оборудованием и транспортом

7. Компании с действующим заключением Государственной экологической экспертизы на технологию утилизации отходов

8. Организуем практическое обучение и авторский надзор соблюдения технологии утилизации отходов

9. Все регистрационные действия заверяются нотариально, что гарантирует прозрачность сделки

ООО «Альфа Экспертиза»
8 (800) 775-67-97
https://aaa-expert.com/
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