Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:40

Здравствуйте. Не уверена, что буду снова ходить в магазины фалеристики, потому что за последние два месяца цены там подскочили в несколько раз. Проще уже выбрать одну торговую площадку и пользоваться её услугами, здесь https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... _original/ как раз награды со скидками представлены в каталоге, и система начисляет бонусные баллы за каждый купленный экземпляр. Разные способы оплаты и доставки по стране на выбор для клиентов. Что скажете? Покупать или дальше продолжить сравнивать цены и внимательно изучать отзывы?
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