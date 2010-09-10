Гранитный памятник
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 550
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Гранитный памятник
Подскажите, у кого в Москве стоит заказать гранитный памятник?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Гранитный памятник
У моих родственников, так же уже были старые памятники, поэтому и стал вопрос, чтобы их заменить, но я не знал в какую компанию обратиться. Посоветовали мне обратиться в компанию 9-dney и у них заказать памятник на могилу в Москве недорого. Выбирайте любой вариант, который Вам понравится.
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