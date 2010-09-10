Авто для компании

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Авто для компании

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 ноя 2021, 09:58

Как купить автомобиль для компании, есть ли какие-то корпоративные продаже.
Вернуться к началу
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Авто для компании

Сообщение РусланР » 19 ноя 2021, 12:18

Отличные автомобили Тойота, кстати, Официальный дилер Тойота Центр Киев ВИДИ Автострада - дилер со статусом Business Center. Вот на этом сайте https://toyota-ua.com/ru/poslugi/korporativni-prodazhi Самые выгодные способы приобретения и обслуживания Ваших автомобилей. Можно на сайте получить подробную консультацию.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Авто для компании

Сообщение derigor » Сегодня, 12:10

Как купить автомобиль для компании, есть ли какие-то корпоративные продаже.


в лизинг можно взять автомобиль в данном случае к примеру
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Авто для компании

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 12:21

Как купить автомобиль для компании, есть ли какие-то корпоративные продаже.


Да, есть конечно же и такие, вам правильно сказали, что можно в лизинг взять. Плюс на rosfines.ru заглянуть советую, там есть разные статьи по поводу эксплуатации и обслуживания автомобилей, рекомендовал бы почитать. Там же там и застраховать сможете или оплачивать нарушения.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя