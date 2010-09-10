Авто для компании
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 624
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Авто для компании
Как купить автомобиль для компании, есть ли какие-то корпоративные продаже.
Re: Авто для компании
Отличные автомобили Тойота, кстати, Официальный дилер Тойота Центр Киев ВИДИ Автострада - дилер со статусом Business Center. Вот на этом сайте https://toyota-ua.com/ru/poslugi/korporativni-prodazhi Самые выгодные способы приобретения и обслуживания Ваших автомобилей. Можно на сайте получить подробную консультацию.
Re: Авто для компании
Как купить автомобиль для компании, есть ли какие-то корпоративные продаже.
в лизинг можно взять автомобиль в данном случае к примеру
Re: Авто для компании
Как купить автомобиль для компании, есть ли какие-то корпоративные продаже.
Да, есть конечно же и такие, вам правильно сказали, что можно в лизинг взять. Плюс на rosfines.ru заглянуть советую, там есть разные статьи по поводу эксплуатации и обслуживания автомобилей, рекомендовал бы почитать. Там же там и застраховать сможете или оплачивать нарушения.
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