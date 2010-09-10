Юредический перевод

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Юредический перевод

Сообщение РусланР » Вчера, 22:52

Где можно в Киеве заказать юредический перевод документов и сколько это стоит?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Юредический перевод

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 00:51

Это серьезная задача, поэтому я Вам советую только бюро переводов Эксперт, так как юридический перевод имеет ряд особенностей, и их при выполнении нужно обязательно учитывать. Кроме этого, где попало не стоит заказывать юридический перевод, этим должны заниматься только специалисты, которы не только в совершенстве знают язык, но еще и ориентируются в юридической сфере. В компании Эксперт, работают переводчики, которые специализируются именно на этой сфере деятельности.
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