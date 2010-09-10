Юредический перевод
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Юредический перевод
Где можно в Киеве заказать юредический перевод документов и сколько это стоит?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Юредический перевод
Это серьезная задача, поэтому я Вам советую только бюро переводов Эксперт, так как юридический перевод имеет ряд особенностей, и их при выполнении нужно обязательно учитывать. Кроме этого, где попало не стоит заказывать юридический перевод, этим должны заниматься только специалисты, которы не только в совершенстве знают язык, но еще и ориентируются в юридической сфере. В компании Эксперт, работают переводчики, которые специализируются именно на этой сфере деятельности.
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Юредический перевод
РусланР писал(а):юредический
Сразу даже не понял, что это за слово такое
ленивый котэ ))
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