Юредический перевод

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Юредический перевод

Сообщение РусланР » 20 ноя 2021, 22:52

Где можно в Киеве заказать юредический перевод документов и сколько это стоит?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Юредический перевод

Сообщение Алехандро Пенгер » 21 ноя 2021, 00:51

Это серьезная задача, поэтому я Вам советую только бюро переводов Эксперт, так как юридический перевод имеет ряд особенностей, и их при выполнении нужно обязательно учитывать. Кроме этого, где попало не стоит заказывать юридический перевод, этим должны заниматься только специалисты, которы не только в совершенстве знают язык, но еще и ориентируются в юридической сфере. В компании Эксперт, работают переводчики, которые специализируются именно на этой сфере деятельности.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Юредический перевод

Сообщение allenatore » Вчера, 22:49

РусланР писал(а):юредический

Сразу даже не понял, что это за слово такое :D
ленивый котэ ))
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