Как построить успешную карьеру в IT

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Как построить успешную карьеру в IT

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 ноя 2021, 17:48

Если вы талантливый специалист, и хотите построить успешную карьеру в IT, то лучшим стартом для вас будет, площадка EPAM Anywhere https://anywhere.epam.com/ru/list-of-skills - ваш лучший выбор. Множество карьерных возможностей в различных областях ИТ. Также для сотрудников открыты учебные курсы, семинары и конференции, вы можете сменить направление или повысить квалификацию.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Как построить успешную карьеру в IT

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 23:13

Привет! Рекомендую обратится в школу ITEA. Здесь лучшие курсы разработки для Android Pro - https://itea.ua/courses-itea/mobile-dev/android-basic/ я здесь успешно прошла обучение и работу нашла без проблем. Компания по окончании курсов может помочь с трудоустройством. Только надо вовремя понять, что в этой сфере для вас важнее всего.
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