Как построить успешную карьеру в IT
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Как построить успешную карьеру в IT
Если вы талантливый специалист, и хотите построить успешную карьеру в IT, то лучшим стартом для вас будет, площадка EPAM Anywhere https://anywhere.epam.com/ru/list-of-skills - ваш лучший выбор. Множество карьерных возможностей в различных областях ИТ. Также для сотрудников открыты учебные курсы, семинары и конференции, вы можете сменить направление или повысить квалификацию.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Как построить успешную карьеру в IT
Привет! Рекомендую обратится в школу ITEA. Здесь лучшие курсы разработки для Android Pro - https://itea.ua/courses-itea/mobile-dev/android-basic/ я здесь успешно прошла обучение и работу нашла без проблем. Компания по окончании курсов может помочь с трудоустройством. Только надо вовремя понять, что в этой сфере для вас важнее всего.
Re: Как построить успешную карьеру в IT
Тут обязательно знания определённые нужны. И заполучить их с помощью онлайн-курсов можно. Здесь https://skillsit.ru/marketing/kursy-smm/ отличная подборка представлены. Да ещё и каждый вариант с подробным описанием. Так что каждый сможет для себя нужные курсы найти.
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