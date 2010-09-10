Защита авторских прав

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Защита авторских прав

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 ноя 2021, 15:26

Как считаете, имеет ли смысл заморачиваться и оформлять авторские?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Защита авторских прав

Сообщение Наташа Швец » 26 ноя 2021, 16:25

Я думаю это не будет лишним, и может помочь вам в будущем, так как сейчас в сети сейчас часто нарушается авторское право, и это приводит к огромным убыткам. Хорошо, что на такой случай есть специализированные компании, которые занимаются защитой авторских прав в сети, мне вот помог онлайн-сервис "Инфоконтроль"  https://infokontrol.com/ . Когда мой контент стали незаконно распространять, они быстро это остановили и убрали его из всех сайтов, где это было нелегально.
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