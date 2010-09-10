Защита авторских прав
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 559
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Защита авторских прав
Как считаете, имеет ли смысл заморачиваться и оформлять авторские?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 384
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Защита авторских прав
Я думаю это не будет лишним, и может помочь вам в будущем, так как сейчас в сети сейчас часто нарушается авторское право, и это приводит к огромным убыткам. Хорошо, что на такой случай есть специализированные компании, которые занимаются защитой авторских прав в сети, мне вот помог онлайн-сервис "Инфоконтроль" https://infokontrol.com/ . Когда мой контент стали незаконно распространять, они быстро это остановили и убрали его из всех сайтов, где это было нелегально.
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