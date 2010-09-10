Оборудование конференции

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Оборудование конференции

Сообщение Наташа Швец » 22 ноя 2021, 18:46

Как подобрать оборудования для конференц зала, поручили такое сложное для меня задание на работе, а я не хочу потерять работу если не закажу...
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Оборудование конференции

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 ноя 2021, 21:54

Ничего себя какие условия выживания в вашей компании, если вы опытный сотрудник, вас из-за такого не должны увольнять, тогда ваш руководитель не опытный. Оборудование вы можете подобрать здесь https://avind.ru/catalog/konferenc-sistemy/ указав менеджеру свои предпочтения и предназначения конференц системы. У них работают грамотные инженеры, которые уж точно вам помогут, и не стоит переживать за работу.
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