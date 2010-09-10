клиника

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

клиника

Сообщение Aota » Вчера, 13:55

медицинские клиники сейчас довольно сложно найти, что бы были хорошие, но в https://avaclinic.ru всё есть и внимательные врачи и хорошее оборудование, цены тоже не обижают и главное врачи не пытаются на вас нажиться как часто это везде бывает во многих мед. учреждениях города.
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