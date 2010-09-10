клиника
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клиника
медицинские клиники сейчас довольно сложно найти, что бы были хорошие, но в https://avaclinic.ru всё есть и внимательные врачи и хорошее оборудование, цены тоже не обижают и главное врачи не пытаются на вас нажиться как часто это везде бывает во многих мед. учреждениях города.
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