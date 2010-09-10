бесплодие
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бесплодие
если есть такая проблема как бесплодие, в https://avapeter.ru могут с этим помочь, очень хорошая клиника в своей области, отличная команда специалистов знающих своё дело, поэтому не стоит затягивать с такой проблемой по здоровью, что бы она не усугубилась в целом ситуация по бесплодию.
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