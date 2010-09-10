Присматриваюсь к дому из бруса
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Присматриваюсь к дому из бруса
Привет всем, дорогие мои. Есть вопрос, который давно меня гложет. Какой дизайн дома должен быть для нашей семьи? У каждого ведь свои предпочтения, и возрастные показатели совершенно разные. Вот так и выбери что-то из https://дом44.рф/doma-iz-brusa.html , хоть тут и море разных вариантов, но ведь нужно, что бы нравился он как сыну, так и бабушке Было бы здорово услышать совет на этот счет, друзья! Согласны?
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