Присматриваюсь к дому из бруса

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Присматриваюсь к дому из бруса

Сообщение Mukoll » Сегодня, 21:52

Привет всем, дорогие мои. Есть вопрос, который давно меня гложет. Какой дизайн дома должен быть для нашей семьи? У каждого ведь свои предпочтения, и возрастные показатели совершенно разные. Вот так и выбери что-то из https://дом44.рф/doma-iz-brusa.html , хоть тут и море разных вариантов, но ведь нужно, что бы нравился он как сыну, так и бабушке :) Было бы здорово услышать совет на этот счет, друзья! Согласны?
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