Долги
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Долги
Двоюродный брат попал в непростую ситуацию - набрал кредитов, а расплатиться не в состоянии. При всём желании помочь я ему не могу - для этого мне надо будет продать квартиру и машину, а у меня семья и я несу перед близкими обязательства. И всё же - может есть какой-то законный способ уладить проблему моего непутёвого братишки?
Re: Долги
Насколько я знаю проблема долгов сейчас остра для многих жителей нашей страны. Кто-то берёт кредиты и микрозаймы из-за безвыходных ситуаций, а кто-то, уж извините, по дурости. Хочется человеку красиво жить, а доход низкий, не позволяет купить ту или иную понравившуюся вещь. "Хотелка" перевешивает здравый рассудок и человек залезает в долги, не думая, а как он их собирается отдавать. Не знаю, какие причины привели Вашего брата к такому положению, но что решать этот вопрос как-то надо, это факт. По-моему, ему нужно пройти процедуру физических лиц в https://miktum.ru/. Да, с каким-то имуществом придётся расстаться, не совсем конечно - единственное жильё не отбирается. Зато все долги будут списаны. Посоветуйте своему двоюродному брату такой вариант, иначе его долги будут только расти.
5006
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость