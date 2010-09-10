Сообщение Roofdier » Сегодня, 15:57

Двоюродный брат попал в непростую ситуацию - набрал кредитов, а расплатиться не в состоянии. При всём желании помочь я ему не могу - для этого мне надо будет продать квартиру и машину, а у меня семья и я несу перед близкими обязательства. И всё же - может есть какой-то законный способ уладить проблему моего непутёвого братишки?