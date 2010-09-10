Почему девушки отказывают в знакомстве?
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Почему девушки отказывают в знакомстве?
Здравствуйте. Почему девушки отказывают в знакомстве? Хотелось бы разобраться в этом вопросе и понять, поэтому я решил написать вам и поинтересоваться. Куда стоит заглянуть прямо сейчас и на что следует обратить внимание?
Re: Почему девушки отказывают в знакомстве?
Добрый день. Мне пришлось просмотреть больше десятка сайтов, а потом решил остановиться на одном онлайн журнале с интересными и познавательными статьями. Не нужно бояться знакомиться, важно усвоить несколько правил, тут https://intrigue.dating/znakomstva/poch ... h-prichin/ 7 основных причин, почему особы прекрасного пола отказывают в знакомстве. Кто знает, может, вы подошли на улице совсем не вовремя, или вели себя странно и неадекватно. Есть ещё другой вариант – сердце девушки занято или ей больше нравится другой типаж мужчины, поэтому вам могут отказать вежливо или не совсем.
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