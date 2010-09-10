IQOS 3 DUO
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 384
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
IQOS 3 DUO
Всем привет, недавно решила слезть с сигарет, и перейти на айкос, но не была до конца уверена, что мне понравится. Поэтому я взяла новый айкос IQOS 3 DUO https://podpishis.kz/catalog/IQOS_3_DUO/DK001064 в лизинг. Это хорошая возможность получить в пользование новую технику, всего за небольшую плату в месяц. Оформить заявку не трудно, все делается онлайн. а забрать потом можно в магазине, или оформить доставку домой.
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