Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем привет. Я не знаю, где можно заказать крафт продукты для дегустации. Честно вам скажу, никогда не пробовала буженину и бастурму, хочу найти онлайн магазин для сотрудничества на постоянной основе. Поможете советами?
Re: Подскажите
Конечно, могу скинуть вам ссылку на сайт, и она поможет настроиться на просмотр каталога и выбор блюд для дегустации. На Дне Рождении у коллеги я впервые попробовала бастурму год назад, и мне понравилось, как она тает во рту. Решила почитать отзывы о работе разных онлайн магазинов, которые продают крафт продукты, и нашла тут https://basturmacraft.com.ua/ написано, что можно выбрать и купить всё, что понравится онлайн. Только натуральные продукты, без консервантов и красителей, которые приготовлены по авторской методике. Советую попробовать десерты и алкоголь – прекрасное дополнение к основному меню.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость