Сообщение klonik » Сегодня, 11:45

Всем привет. Я не знаю, где можно заказать крафт продукты для дегустации. Честно вам скажу, никогда не пробовала буженину и бастурму, хочу найти онлайн магазин для сотрудничества на постоянной основе. Поможете советами?