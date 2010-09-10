Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:45

Всем привет. Я не знаю, где можно заказать крафт продукты для дегустации. Честно вам скажу, никогда не пробовала буженину и бастурму, хочу найти онлайн магазин для сотрудничества на постоянной основе. Поможете советами?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:18

Конечно, могу скинуть вам ссылку на сайт, и она поможет настроиться на просмотр каталога и выбор блюд для дегустации. На Дне Рождении у коллеги я впервые попробовала бастурму год назад, и мне понравилось, как она тает во рту. Решила почитать отзывы о работе разных онлайн магазинов, которые продают крафт продукты, и нашла тут https://basturmacraft.com.ua/ написано, что можно выбрать и купить всё, что понравится онлайн. Только натуральные продукты, без консервантов и красителей, которые приготовлены по авторской методике. Советую попробовать десерты и алкоголь – прекрасное дополнение к основному меню.
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