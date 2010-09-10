Как вернуть в отношения романтику?

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как вернуть в отношения романтику?

Сообщение klonik » Сегодня, 12:34

Приветствую, вас. Как вернуть в отношения романтику? Буду благодарна вам, если отпишетесь и поделитесь своими рассуждениями касательно данной темы, потому что я не знаю, как быть и с чего именно следует начать поиски советов в интернете.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как вернуть в отношения романтику?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Мне знакомы ваши эмоции, с годами чувства угасают, и на смену романтике приходит нечто другое, осознанное и зрелое чувство. Советую вам, для начала прочитать статью, с ТОП-10 способов, как вернуть романтику. Нужно заглянуть сюда и внимательно просмотреть информацию теоретического плана, а потом останется только научиться применять рекомендации на практике. Не забывайте делать своей второй половинке комплименты, чаще звонить писать, говорить слова любви и устраивать совместные прогулки и свидания. В повседневную жизнь нужно впускать нечто новое, и вы иначе начнёте смотреть на партнёра.
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