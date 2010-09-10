Спутниковый интернет
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 385
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Спутниковый интернет
Можно ли подключить спутниковый интернет для дома?
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