Спутниковый интернет

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Спутниковый интернет

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:35

Можно ли подключить спутниковый интернет для дома?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей