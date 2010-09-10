Спутниковый интернет
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Спутниковый интернет
Можно ли подключить спутниковый интернет для дома?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 565
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Спутниковый интернет
Я себе подключил спутниковый интернет для дома и не жалею. Он стоит адекватные деньги и ненамного дороже обычного проводного. Ты можешь ознакомиться с расценками у компаний. Работает интернет конечно отлично и вообще перебоев не бывает, да и скорость загрузки мгновенная.
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