Спутниковый интернет

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Спутниковый интернет

Сообщение Наташа Швец » 01 дек 2021, 15:35

Можно ли подключить спутниковый интернет для дома?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Спутниковый интернет

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:21

Я себе подключил спутниковый интернет для дома и не жалею. Он стоит адекватные деньги и ненамного дороже обычного проводного. Ты можешь ознакомиться с расценками у компаний. Работает интернет конечно отлично и вообще перебоев не бывает, да и скорость загрузки мгновенная.
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