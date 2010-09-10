Сообщение дядя Коля » Сегодня, 15:44

Наша фирма заказала оборудование из Китая. Оно пришло, но без перевода технической документации. Хотели заказать такой перевод в нескольких известных нам городских бюро переводов, но там очередь, а результат нам нужен, строго говоря, ещё вчера. Может есть возможность заказать такую работу через интернет, но с быстрым результатом? Если кто знает, подскажите адресок такого бюро переводов.