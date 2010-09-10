Технический перевод
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Технический перевод
Наша фирма заказала оборудование из Китая. Оно пришло, но без перевода технической документации. Хотели заказать такой перевод в нескольких известных нам городских бюро переводов, но там очередь, а результат нам нужен, строго говоря, ещё вчера. Может есть возможность заказать такую работу через интернет, но с быстрым результатом? Если кто знает, подскажите адресок такого бюро переводов.
Re: Технический перевод
Технический перевод - один из самых сложных переводов, там очень много специфических терминов, понятий, оборотов. Если такой текст ни так перевести, то есть вероятность неправильного использования оборудования. Даже если бы документация из Китая пришла с русским переводом, то я бы не спешил радоваться, так как наверняка такой текст грешил бы массой ошибок и неточностями. Вам наверно стоит обратиться в это бюро переводов, где работают опытные профессионалы. Уверен, они войдут в Ваше положение и всё сделают в кротчайшие сроки.
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