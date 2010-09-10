Доставка посылки
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Доставка посылки
Добрый день. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами компаний, которые помогают доставку делать в Крым из европейских интернет-магазинов? Было бы неплохо воспользоваться услугами какой-то одной организации.
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