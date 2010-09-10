Доставка посылки

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 449
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка посылки

Сообщение klonik » 15 минут назад

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами компаний, которые помогают доставку делать в Крым из европейских интернет-магазинов? Было бы неплохо воспользоваться услугами какой-то одной организации.
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